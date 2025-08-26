Prime pagine: “Onda Inter”; “Una manita lava l’altra”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, martedì 26 agosto.
La Gazzetta dello Sport apre concentrandosi sulla vittoria dell’Inter sul Torino, mentre sulla destra si parla di mercato con le operazioni Harder-Milan e Hojlund-Napoli.
Anche il Corriere dello Sport esalta la vittoria dell’Inter, focalizzandosi poi sul mercato delle altre squadre di Serie A.
Tuttosport guarda al mercato della Juventus, ipotizzando un’operazione con il Milan che riguarderebbe Vlahovic e Saelemaekers. In alto, invece, focus sulla sconfitta del Torino.