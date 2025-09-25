Questo sito contribuisce all'audience di

Prime Pagine: “Inter, stessa faccia”; “Milinkovic tappa buco”

Redazione 25 Settembre 2025

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani della giornata di oggi, giovedì 25 settembre 2025

“Chivu resta nella scia di Inzaghi” e “Inter, stessa faccia”: apre così la sua prima pagina del quotidiano di oggi La Gazzetta dello Sport. 

Il Corriere dello Sport apre con “Juve alla Coq”. Dentro e fuori dal campo, i bianconeri parlano sempre più francese. Taglio basso dedicato a Milan-Napoli, il big match della domenica di Serie A in programma nella sera del 28 settembre.

Tuttosport apre con “Milinkovic tappabuco”: secondo il quotidiano infatti, i bianconeri sarebbero tornati sul serbo per colmare il gap a centrocampo rispetto alle altre big.

 

 

 