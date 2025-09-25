Prime Pagine: “Inter, stessa faccia”; “Milinkovic tappa buco”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani della giornata di oggi, giovedì 25 settembre 2025
“Chivu resta nella scia di Inzaghi” e “Inter, stessa faccia”: apre così la sua prima pagina del quotidiano di oggi La Gazzetta dello Sport.
Il Corriere dello Sport apre con “Juve alla Coq”. Dentro e fuori dal campo, i bianconeri parlano sempre più francese. Taglio basso dedicato a Milan-Napoli, il big match della domenica di Serie A in programma nella sera del 28 settembre.
Tuttosport apre con “Milinkovic tappabuco”: secondo il quotidiano infatti, i bianconeri sarebbero tornati sul serbo per colmare il gap a centrocampo rispetto alle altre big.