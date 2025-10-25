Prime pagine: “Milan da mal di testa”; “Occhi su Conte”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, sabato 25 ottobre 2025

La Gazzetta dello Sport parte dal pareggio per 2-2 tra Milan e Pisa, acciuffato dai rossoneri con Athekame nel recupero. Spazio anche al big match tra Napoli e Inter, che hanno la possibilità di portarsi in vetta alla classifica.

Anche il Corriere dello Sport apre con la gara tra azzurri e nerazzurri: i padroni di casa vengono da due sconfitte, mentre gli uomini di Chivu puntano l’ottavo successo di fila tra campionato e Champions League.

Infine Tuttosport parte dalle parole di Claudio Marchisio su Teun Koopmeiners e sul suo ruolo, oltre al pareggio del Milan contro il Pisa.