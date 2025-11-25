Prime pagine: “Milan, scudetto alla diavola”, “Juve sotto zero”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, martedì 25 novembre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con il Milan, che arriva dalla vittoria nel derby di Milano contro l’Inter. Si legge poi anche dei nerazzurri, di Torino-Como e delle sfide in Champions League di Juventus e Napoli.
Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina alla Juventus, che sarà impegnata in Norvegia nella sfida di Champions contro il Bodo ma anche al Napoli, che sfiderà il Qarabag. Si legge poi un approfondimento sugli infortuni della Serie A.
Tuttosport, infine, titola forte sia su Torino (che ha perso 1-5 contro il Como nell’ultimo turno di campionato) che sulla Juventus, la quale dovrà necessariamente fare punti in Norvegia per mantenere vive le speranze di qualificazione in Europa.