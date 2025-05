Prime Pagine: “Conte in sospeso”; “La Juve ha paura”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, domenica 25 maggio 2025

La Gazzetta dello Sport apre sul Napoli, parlando di Antonio Conte e di Kevin De Bruyne, oltre che del Milan.

Il Corriere dello Sport apre sulla Juventus, impegnata a Venezia nell’ultima partita di campionato per lo scontro Champions League. In alto trova spazio De Bruyne.

Tuttosport apre sulla Juventus, in campo a Venezia per la partita valida per un posto in Champions League. In alto trova spazio il Napoli.