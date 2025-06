Prime pagine: “David spinge, voglio la Juve”; “David e Sancho, Juve addosso”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, mercoledì 25 giugno 2025

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato della Juventus, con Jonathan David obiettivo per l’attacco. Spazio anche per il Napoli, con Noa Lang e Nunez possibili rinforzi.

Anche il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato della Juventus, con il nome di Jadon Sancho oltre a quello di Jonathan David a tenere banco in casa bianconera. Spazio anche alla Nazionale femminile di basket, in semifinale dell’Europeo dopo 30 anni dall’ultima volta.

Secondo Tuttosport, la Juventus è in pole per Jonathan David: potrebbe essere lui il rinforzo per l’attacco di Tudor. Nella notte l’Inter sfida il River Plate per un posto agli ottavi di finale del Mondiale per Club: attenzione al duello tutto argentino tra Lautaro Martinez e Mastantuono.