News Calcio Prime pagine: "Thuram: Dai Juve vinco con te"; "Spareggione" Redazione 25 Gennaio 2026 Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, domenica 25 gennaio 2026 La Gazzetta dello Sport si concentra sulla sfida tra Juventus e Napoli che andrà in scena oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 18 all'Allianz Stadium. Tra i protagonisti anche Thuram che ha raccontato diversi aneddoti in un'intervista. Spazio anche agli altri appuntamenti della 22esima giornata di Serie A Il Corriere dello Sport apre con le sfide della domenica della 22esima giornata di Serie A. Prima il match delle 18 tra Juventus e Napoli e poi la partita delle 20.45 con Roma-Milan Tuttosport si concentra sulla pesante sconfitta del Torino contro il Como e sulla sfida che si giocherà alle 18 tra Juventus e Napoli. Spazio anche alle altre partite della 22esima giornata di campionato