Prime Pagine: “Senza scuse”; “Tramuntada”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 25 febbraio 2026
La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina all’eliminazione dell’Inter dalla Champions League, con l’1-2 del Bodo/Glimt a San Siro che interrompe il cammino europeo della squadra di Cristian Chivu. Oggi in campo Juventus e Atalanta, con l’obiettivo di rimontare Galatasaray e Borussia Dortmund.
Anche il Corriere dello Sport dà spazio in prima pagina all’eliminazione dell’Inter, con l’errore di Akanji a spegnere in anticipo le speranze di rimonta della squadra di Chivu. Spazio anche per il Milan, con Niclas Fullkrug pronto a giocarsi il futuro in rossonero.
Obiettivo reazione dopo tre ko consecutivi per la Juventus, che all’Allianz Stadium sogna l’impresa di rimontare il 5-2 dell’andata contro il Galatasaray: apre così Tuttosport. Spazio anche alla situazione del Torino, con D’Aversa che negli ultimi giorni ha preso il posto di Marco Baroni.