Prime Pagine: “Senza scuse”; “Tramuntada”

Redazione 25 Febbraio 2026

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 25 febbraio 2026

La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina all’eliminazione dell’Inter dalla Champions League, con l’1-2 del Bodo/Glimt a San Siro che interrompe il cammino europeo della squadra di Cristian Chivu. Oggi in campo Juventus e Atalanta, con l’obiettivo di rimontare Galatasaray e Borussia Dortmund.

Anche il Corriere dello Sport dà spazio in prima pagina all’eliminazione dell’Inter, con l’errore di Akanji a spegnere in anticipo le speranze di rimonta della squadra di Chivu. Spazio anche per il Milan, con Niclas Fullkrug pronto a giocarsi il futuro in rossonero.

Obiettivo reazione dopo tre ko consecutivi per la Juventus, che all’Allianz Stadium sogna l’impresa di rimontare il 5-2 dell’andata contro il Galatasaray: apre così Tuttosport. Spazio anche alla situazione del Torino, con D’Aversa che negli ultimi giorni ha preso il posto di Marco Baroni.