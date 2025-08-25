Prime Pagine: “Colpi da Juve”, “La Juve c’è, D-Day”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, lunedì 25 agosto.
La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria della Juventus sul Parma grazie alle reti di David e Vlahovic. Spazio poi per la super prestazione di Nico Paz e per l’esordio dell’Atalanta di Juric. Si parla anche di mercato con il Milan, vicino a chiudere il colpo Harder dallo Sporting. Curiosità infine per l’esordio dell’Inter contro il Torino in campionato.
Il Corriere dello Sport titola con gli applausi strappati dalla Juventus all’Allianz Stadium dopo l’ottimo esordio in campionato. Anche qui spazio al calciomercato con Hojlund vicino al Napoli e Harder accostato al Milan. Si legge poi del pareggio della Fiorentina contro il Cagliari e delle dichiarazioni in conferenza stampa rilasciate dall’allenatore dell’Inter, Chivu.
Infine, Tuttosport dedica ampio spazio al successo dei bianconeri sul Parma grazie a Dusan Vlahovic e David. Si continua con il Torino, che esordirà in campionato contro l’Inter e di Nico Paz, determinante nel successo per 2-0 del suo Como contro la Lazio.