Prime pagine: “Ridi Milan”; “Nkunku settete!”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani della giornata di oggi, mercoledì 24 settembre 2025
La Gazzetta dello Sport apre esaltando il Milan dopo la vittoria per 3-0 contro il Lecce in Coppa Italia.
Il Corriere dello Sport si concentra invece su Nkunku, che ha segnato il primo gol in maglia Milan, mentre in alto vengono riprese le parole del designatore Rocchi a Open Var.
Tuttosport, invece, apre con un’intervista al preparatore di Zhegrova e sulla destra dà risalto a Cairo, presente ieri al Filadelfia dopo la sconfitta contro l’Atalanta.