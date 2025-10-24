Questo sito contribuisce all'audience di

Prime Pagine: “Una fame del Diavolo”; “Salvate il soldato Yildiz”

Redazione 24 Ottobre 2025

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, 24 ottobre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con la sfida tra Milan e Pisa e il big match di giornata: Napoli-Inter.

Tuttosport dedica il titolo a Kenan Yildiz e alle difficoltà della Juventus. In prima pagina anche i risultati delle coppe europee e l’infortunio del portiere del Torino Franco Israel.

Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina all’intervista a Zion Suzuki del Parma. Spazio in apertura anche ai risultati di Roma e Fiorentina in Europa e Conference League.

 

 