Prime Pagine: “Una fame del Diavolo”; “Salvate il soldato Yildiz”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, 24 ottobre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con la sfida tra Milan e Pisa e il big match di giornata: Napoli-Inter.
Tuttosport dedica il titolo a Kenan Yildiz e alle difficoltà della Juventus. In prima pagina anche i risultati delle coppe europee e l’infortunio del portiere del Torino Franco Israel.
Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina all’intervista a Zion Suzuki del Parma. Spazio in apertura anche ai risultati di Roma e Fiorentina in Europa e Conference League.