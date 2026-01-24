Prime Pagine: “Roba da Inter”, “Sapore Dimarco”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, sabato 24 gennaio 2026

La Gazzetta dello Sport apre con la netta vittoria dell’Inter sul Pisa per 6-2, con l’entrata in campo di Dimarco che “ha cambiato la partita”. Focus su Juventus e Napoli, che si sfideranno in campionato ma anche su Gasperini e Milan, avversari nel prossimo turno di Serie A.

Anche il Corriere dello Sport apre con Dimarco e la sua Inter, che è riuscita a rimontare lo svantaggio iniziale di 0-2 maturato nella gara contro il Pisa. Si legge poi del mercato di Napoli e Juve ma anche delle condizioni di alcuni giocatori di Roma e Milan.

Infine, Tuttosport mette in prima pagina Kalulu, intervista in esclusiva. C’è poi un approfondimento su El-Nesyri, prossimo a diventare un nuovo attaccante dei bianconeri ma anche su Baroni, allenatore del Torino.