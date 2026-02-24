Prime Pagine: “Fuori i gol”; “O Bodø o Godo”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 24 febbraio 2026

La Gazzetta dello Sport apre con la gara di ritorno tra Inter e Bodø/Glimt, in programma stasera – 24 febbraio – a San Siro. I nerazzurri dovranno recuperare dal 3-1 dell’andata. Spazio anche per Loftus-Cheek, che dopo lo scontro con Corvi si è operato e tornerà fra diverse settimane.

Anche il Corriere dello Sport parte dalla partita dei nerazzurri, che puntano alla rimonta. Si torna poi all’episodio di Atalanta-Napoli, con il contatto Hojlund-Hien che ha portato alle proteste del ds azzurro Manna nel post partita per il gol annullato a Gutierrez in quell’occasione.

Infine Tuttosport si concentra sull’arrivo di Roberto D’Aversa sulla panchina del Torino dopo l’esonero di Baroni. Spazio anche a McKennie e ai discorsi sul suo futuro: al momento il texano è in scadenza di contratto.