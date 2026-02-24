Questo sito contribuisce all'audience di

Prime Pagine: “Fuori i gol”; “O Bodø o Godo”

Redazione 24 Febbraio 2026

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 24 febbraio 2026

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la gara di ritorno tra Inter e Bodø/Glimt, in programma stasera – 24 febbraio – a San Siro. I nerazzurri dovranno recuperare dal 3-1 dell’andata. Spazio anche per Loftus-Cheek, che dopo lo scontro con Corvi si è operato e tornerà fra diverse settimane.

Corriere dello Sport

Anche il Corriere dello Sport parte dalla partita dei nerazzurri, che puntano alla rimonta. Si torna poi all’episodio di Atalanta-Napoli, con il contatto Hojlund-Hien che ha portato alle proteste del ds azzurro Manna nel post partita per il gol annullato a Gutierrez in quell’occasione.

Tuttosport

Infine Tuttosport si concentra sull’arrivo di Roberto D’Aversa sulla panchina del Torino dopo l’esonero di Baroni. Spazio anche a McKennie e ai discorsi sul suo futuro: al momento il texano è in scadenza di contratto.