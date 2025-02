Prime pagine: “Testa Inter”; “Ci sono anch’io”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani di oggi, lunedì 24 febbraio 2025

La domenica di Serie A ha regalato diversi risultati sorprendenti. Così, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi hanno analizzato la situazione, partendo dalla sconfitta esterna del Napoli a Como (che ha regalato la vetta in solitaria dell’Inter).

Successo esterno per l’Atalanta che, dopo, la sconfitta in Champions League contro il Club Brugge segna 5 reti a Empoli (con doppietta di Lookman).

Quarto successo consecutivo in Serie A per la Juventus di Thiago Motta: a Cagliari, il gol di Vlahovic nel primo tempo è decisivo. I bianconeri confermano il quarto posto in classifica.

Di seguito le prime pagine di Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Corriere dello Sport di oggi, lunedì 24 febbraio 2025.

La Gazzetta dello Sport apre con l’Inter: con il ko del Napoli a ko, i neroazzurri sono primi in classifica. Spazio anche agli altri risultati della giornata: l’Atalanta segna 5 gol a Empoli; la Juventus, invece, trova il quarto successo consecutivo in Serie A grazie alla rete di Vlahovic a Cagliari.

Tuttosport apre con il successo esterno della Juventus a Cagliari: finisce 0-1 per la squadra di Thiago Motta grazie al gol di Vlahovic. Spazio anche alle partite di Atalanta, Fiorentina (e quanto accaduto a Moise Kean) e Torino.

Anche il Corriere dello Sport si concentra sui risultati della domenica, validi per la 26esima giornata del campionato italiano. Dalla Juventus allo spavento in casa Fiorentina a causa del trauma cranico di Kean a Verona.