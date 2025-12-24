Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “Vai con Pio”; “Palestra come Lookman”

Redazione 24 Dicembre 2025

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 24 dicembre 2025.

La Gazzetta dello Sport apre con la situazione di Francesco Pio Esposito, che dopo l’infortunio di Bonny può ritagliarsi sempre più spazio in casa Inter

Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina alla situazione legata a Marco Palestra, con l’Inter che sarebbe in prima fila e l’Atalanta che potrebbe riportarlo a Bergamo già in estate.

Tuttosport dedica la prima pagina al discorso di Natale di John Elkann in casa Juventus. Spazio anche per un’intervista a Lorenzo Pirola, che manda un messaggio a Gattuso in ottica Nazionale.

 