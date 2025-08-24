Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “Il Milan non c’è”; “Juve a tutto Yildiz”

Redazione 24 Agosto 2025

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, domenica 24 agosto

La Gazzetta dello Sport apre sulla sconfitta a San Siro del Milan contro la Cremonese, ribadendo la caccia dei rossoneri alla ricerca di un “bomber top”. 

Tuttosport apre sulla Juventus con “Juve a tutto Yildiz”: i bianconeri si preparano infatti per l’esordio stagionale contro il Parma. Taglio alto dedicato al primo gol in Serie A di Kevin De Bruyne e alla perla messa a segno da Bonazzoli contro il Milan a San Siro.

Il Corriere dello Sport apre sulla vittoria del Napoli per 2-0 contro il Sassuolo con le reti di McTominay e De Bruyne.