Prime pagine: “Il Milan non c’è”; “Juve a tutto Yildiz”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, domenica 24 agosto
La Gazzetta dello Sport apre sulla sconfitta a San Siro del Milan contro la Cremonese, ribadendo la caccia dei rossoneri alla ricerca di un “bomber top”.
Tuttosport apre sulla Juventus con “Juve a tutto Yildiz”: i bianconeri si preparano infatti per l’esordio stagionale contro il Parma. Taglio alto dedicato al primo gol in Serie A di Kevin De Bruyne e alla perla messa a segno da Bonazzoli contro il Milan a San Siro.
Il Corriere dello Sport apre sulla vittoria del Napoli per 2-0 contro il Sassuolo con le reti di McTominay e De Bruyne.