Prime Pagine: “Napoli di forza”; “Napoleader”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani della giornata di oggi, martedì 23 settembre 2025
La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio della sua prima pagina alla vittoria del Napoli, per 3-2, contro il Pisa.
Il Corriere dello Sport dedica molto spazio al Napoli e sottolinea un concetto molto chiaro: “Conte in fuga” viste le quattro vittorie raccolte nei primi quattro turni di campionato.
TuttoSport, invece, apre con il comunicato della Juventus dopo il patteggiamento degli ex vertici bianconeri indagati nell’Inchiesta Prisma.