Prime pagine: “Juve senza rete”; “Juve viva”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, giovedì 23 ottobre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con la Juventus che, allo stadio Santiago Bernabeu, ha rimediato una sconfitta contro il Real Madrid nella sfida di Champions League.
Anche il Corriere dello Sport dedica la sua prima pagina alla Juventus e al risultato ottenuto contro il Real Madrid.
“Cose da Juve” è il titolo in prima pagina di TuttoSport. In basso c’è spazio anche per il Torino che, nel prossimo turno di Serie A, affronterà il Genoa.