Prime Pagine: “Senza fine”; “Occhio Juve, così finisce male”

Redazione 23 Novembre 2025

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, domenica 23 novembre 2025

La Gazzetta dello Sport

“Riecco la magia del derby da scudetto”: così la Gazzetta dello Sport apre l’edizione di oggi domenica 23 novembre. Occhi puntati su San Siro e il derby di Milano tra Inter e Milan.

Tuttosport

Tuttosport apre con il pareggio della Juventus per 1-1 al Franchi contro la Fiorentina. Per Luciano Spalletti si tratta del terzo pareggio consecutivo.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport analizza il successo del Napoli al Maradona per 3-1 contro l’Atalanta. Tornato alla vittoria, ora Conte – in attesa del derby di Milano e della Roma – è primo in classifica.