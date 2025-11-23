Prime Pagine: “Senza fine”; “Occhio Juve, così finisce male”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, domenica 23 novembre 2025
“Riecco la magia del derby da scudetto”: così la Gazzetta dello Sport apre l’edizione di oggi domenica 23 novembre. Occhi puntati su San Siro e il derby di Milano tra Inter e Milan.
Tuttosport apre con il pareggio della Juventus per 1-1 al Franchi contro la Fiorentina. Per Luciano Spalletti si tratta del terzo pareggio consecutivo.
Il Corriere dello Sport analizza il successo del Napoli al Maradona per 3-1 contro l’Atalanta. Tornato alla vittoria, ora Conte – in attesa del derby di Milano e della Roma – è primo in classifica.