Prime pagine: “Scudettiamo”; “La notte dell’Oscar”

La Gazzetta dello Sport apre con la lotta scudetto tra Napoli e Inter: “Scudettiamo. Tutto in 90′: il Napoli difende il +1 sull’Inter (20-45)”. E poi: “Napoli-Cagliari. Conte al match point: Finiamo il lavoro. La città tra festa e scaramanzia” e “Como-Inter. Inzaghi ci prova. Lautaro e Thuram in panchina con vista Champions”. Taglio alto dedicato al Giro d’Italia: “Tiberi, la voglia rosa: L’Italia mi spinge”.

Il Corriere dello Sport titola: “La notte dell’Oscar. Napoli e Inter è il venerdì dello scudetto”. E ancora: “Conte campione se batte il Cagliari. Inzaghi a Como per sognare”. In taglio basso spazio al mercato: “Milan, Reijnders a casa Pep” e “Yildiz si toglie dal mercato”.

“Maradona. È qui la festa?”, questo il titolo di Tuttosport che continua: “Stasera Napoli campione se batte il Cagliari”. In taglio alto un’intervista a Llorente: “Juve, prendi Conte e vai sul sicuro”. In basso: “Toro e stadio. Autunno caldo”, “Continua in rosso. Il Milan vede nero” e “Jannik, strada in salita a Parigi”.