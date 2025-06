Prime Pagine: “Yildiz da 10”, “MagiKenan”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, lunedì 23 giugno 2025

Continua il Mondiale per Club negli Stati Uniti e continua anche il calciomercato estivo. Le prime pagine dei giornali in edicola lunedì 23 giugno 2025 si concentrano soprattutto sulla vittoria della Juventus.

I bianconeri si impongono per 4-1 sul Wydad AC grazie a un sontuoso Kenan Yildiz, che così facendo si prende tutte le copertine.

La squadra di Tudor centra il secondo successo in altrettante partite e ha la qualificazione agli ottavi in tasca: l’ultima sfida del girone sarà contro il Manchester City di Guardiola.

Di seguito ecco tutte le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, lunedì 23 giugno 2025.

Una prova da numero 10 per Kenan Yildiz, che trova una doppietta e provoca un autogol nella vittoria per 4-1 sul Wydad. La Gazzetta dello Sport, dunque, apre con “Yildiz da 10”, prima di concentrarsi anche su Lautaro sempre più Leader dell’Inter, sull’eliminazione dell’Italia U21 ai quarti dell’Europeo, la salvezza della Samp ai playout di B e non solo.

Anche il Corriere dello Sport è Yildiz-centrico. “MagiKenan” è il titolo scelto per l’occasione. In alto, poi, spazio all’infinita trattativa Osimhen-Al Hilal, mentre sulla destra ZInchenko-Milan, Viti-Viola e Valentin Carboni.

Tuttosport, infine, apre a sua volta con Yildiz. In basso, invece, spazio alla sconfitta per l’Italia U21 contro la Germania ai supplementari dopo essere rimasti in 9 contro 11 per le espulsioni di Gnomo e Zanotti.