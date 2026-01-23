Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “Inter, chi si rivede”, “Perisic, ora sì”

Redazione 23 Gennaio 2026

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 23 gennaio 2026: i titoli

La Gazzetta dello Sport, venerdì 23 gennaio
La Gazzetta dello Sport, venerdì 23 gennaio

La Gazzetta dello Sport apre con il possibile ritorno di Ivan Perisic in nerazzurro. Spazio poi al mercato con El-Nesyri-Juve e Giovane-Napoli ma anche con la vittora della Roma e il pareggio del Bologna in Europa League.

Corriere dello Sport, venerdì 23 gennaio
Corriere dello Sport, venerdì 23 gennaio

Anche il Corriere dello Sport mette in prima pagina Ivan Perisic. Si legge poi anche un’intervista esclusiva a Zanetti, ex capitano dell’Inter. Oltre ancora al mercato e ai risultati di Europa League delle italiane.

Tuttosport, venerdì 23 gennaio
Tuttosport, venerdì 23 gennaio

Tuttosport apre invece con la trattativa della Juventus per arrivare a En-Nesyri. Vetrina poi occupata dalle ultime trattative di calciomercato di Napoli, Inter e Torino.

 