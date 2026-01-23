Prime pagine: “Inter, chi si rivede”, “Perisic, ora sì”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 23 gennaio 2026: i titoli
La Gazzetta dello Sport apre con il possibile ritorno di Ivan Perisic in nerazzurro. Spazio poi al mercato con El-Nesyri-Juve e Giovane-Napoli ma anche con la vittora della Roma e il pareggio del Bologna in Europa League.
Anche il Corriere dello Sport mette in prima pagina Ivan Perisic. Si legge poi anche un’intervista esclusiva a Zanetti, ex capitano dell’Inter. Oltre ancora al mercato e ai risultati di Europa League delle italiane.
Tuttosport apre invece con la trattativa della Juventus per arrivare a En-Nesyri. Vetrina poi occupata dalle ultime trattative di calciomercato di Napoli, Inter e Torino.