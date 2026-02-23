Prime pagine: “Ira Milan, Inter +10”; “Ci arrendiamo”
Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 23 febbraio 2026
La Gazzetta dello Sport apre con la sconfitta del Milan contro il Parma. In prima pagina anche i risultati di Juve, Napoli e Roma.
Tuttosport dedica la prima pagina alla situazione in casa Juve e Toro. Spazio anche alla vittoria della Roma sulla Cremonese, le parole del ds del Napoli Manna post Atalanta e il ko casalingo del Milan.
Il Corriere dello Sport incentra la prima pagina sul gol annullato al Napoli per presunto fallo di Hojlund su Hien dell’Atalanta. In prima pagina anche i risultati di Roma e Juventus.