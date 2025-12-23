News Calcio Prime pagine: “Napoli padrone”; “Supernapule è” Redazione 23 Dicembre 2025 Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 23 dicembre 2025. La Gazzetta dello Sport si concentra sulla vittoria della Supercoppa del Napoli che, grazie alla doppietta di Neres, ha battuto il Bologna. Spazio anche all’arrivo di Fullkrug a Milano Il Corriere dello Sport apre con il trionfo del Napoli nella Supercoppa italiana. A Riyad decide il match la doppietta di Neres Tuttosport si concentra sulla finale di Supercoppa italiana vinta dal Napoli. Spazio anche al mercato: da uno sguardo generale alle squadre di Serie A fino all’arrivo di Fullkrug al Milan. Continua a leggere Precedente Il Napoli vince la Supercoppa Italiana: Bologna battuto 2-0