Prime pagine: “Fateci divertire”; “Juve, 10 affari in 10 giorni”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, sabato 23 agosto
La Gazzetta dello Sport apre concentrandosi sulla prima giornata di campionato, al via oggi con il Napoli campione in carica in campo contro il Sassuolo, oltre a Genoa-Lecce, Milan-Cremonese e Roma-Bologna.
Anche il Corriere dello Sport parte dalla prima giornata di Serie A, dal ritorno di Allegri in panchina all’esordio di Gasperini con la Roma in campionato.
Infine Tuttosport dedica spazio alla Serie A, ma anche alla Juventus e ai movimenti di mercato degli ultimi giorni, tra cessioni e nuovi possibili innesti.