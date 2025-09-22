Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “Divine”; “Un’altra Inter”

Redazione 22 Settembre 2025

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani della giornata di oggi, lunedì 22 settembre 2025

La Gazzetta dello Sport apre sulle italiane del tennis: “Divine“. Taglio basso dedicato alla vittoria dell’Inter contro il Sassuolo.

“Un’altra Inter”: apre così il proprio quotidiano di oggi il Corriere dello Sport. I nerazzurri, con la vittoria contro il Sassuolo, volano al momento a -4 dalla vetta.

Tuttosport apre con “Igor uno di noi”. Taglio centrale dedicato alle italiane del tennis e al Torino, uscito sconfitto nel match con l’Atalanta per 0-3.