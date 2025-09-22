Prime pagine: “Divine”; “Un’altra Inter”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani della giornata di oggi, lunedì 22 settembre 2025
La Gazzetta dello Sport apre sulle italiane del tennis: “Divine“. Taglio basso dedicato alla vittoria dell’Inter contro il Sassuolo.
“Un’altra Inter”: apre così il proprio quotidiano di oggi il Corriere dello Sport. I nerazzurri, con la vittoria contro il Sassuolo, volano al momento a -4 dalla vetta.
Tuttosport apre con “Igor uno di noi”. Taglio centrale dedicato alle italiane del tennis e al Torino, uscito sconfitto nel match con l’Atalanta per 0-3.