Prime pagine: “Tanta Inter”; “Tudor contro tutti”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, mercoledì 22 ottobre 2025.
La Gazzetta dello Sport apre concentrandosi sulla grande vittoria esterna dell’Inter, mentre in alto il focus è sul crollo del Napoli in casa del PSV.
Discorso simile per Il Corriere dello Sport, che esalta il successo esterno della squadra di Chivu commentando invece il 6-2 di Eindhoven con un “Napoli disastroso“.
Tuttosport dedica invece gran parte della propria prima pagina a Igor Tudor, che in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Madrid ha tuonato contro tutto e tutti.