Prime Pagine: “Yildiz accendi la Juve”; “Napoli, Conte carico”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, sabato 22 novembre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con il ritorno della Serie A dopo la pausa Nazionali e l’intervista a Gianluigi Buffon.
Tuttosport dedica l’apertura odierna alle parole dell’allenatore della Juventus Luciano Spalletti su Kenan Yildiz. In prima pagina anche la situazione in casa Napoli e Bozzolan del Torino.
Il Corriere dello Sport dedica l’apertura alle principali sfide della 12^ giornata di Serie A. In prima pagina anche l’ingresso di un gruppo americano nel Cagliari.