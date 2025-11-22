Questo sito contribuisce all'audience di

Prime Pagine: “Yildiz accendi la Juve”; “Napoli, Conte carico”

Redazione 22 Novembre 2025

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, sabato 22 novembre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con il ritorno della Serie A dopo la pausa Nazionali e l’intervista a Gianluigi Buffon.

Tuttosport dedica l’apertura odierna alle parole dell’allenatore della Juventus Luciano Spalletti su Kenan Yildiz. In prima pagina anche la situazione in casa Napoli e Bozzolan del Torino.

Il Corriere dello Sport dedica l’apertura alle principali sfide della 12^ giornata di Serie A. In prima pagina anche l’ingresso di un gruppo americano nel Cagliari.

 