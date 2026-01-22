Prime pagine: “Che Signora”; “Lucio Show”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 22 gennaio 2026: i titoli

La Gazzetta dello Sport apre con la bella vittoria della Juventus in Champions League contro il Benfica, definendo invece amara la sconfitta dell’Atalanta contro l’Athletic Bilbao. Focus anche sul campionato, con l’Inter atteso dalla serie di partite con Pisa, Cremonese e Sassuolo, mentre invece il Milan saluta Cardinale, che è tornato dopo diverso tempo in Italia.

Il Corriere dello Sport mette in prima pagina la vittoria della Juventus concentrandosi sull’impatto avuto da Spalletti. Anche qua focus sull’Inter, con l’Arsenal che sarebbe interessato a Pio Esposito, e sul Milan, sempre a proposito della visita a Milanello di Cardinale. Spazio anche al mercato, col Napoli che vuole Giovane e Romagnoli che ha chiesto il via libera alla Lazio per raggiungere Mancini in Qatar.

Infine, Tuttosport dedica spazio soprattutto alla Juventus, oltre alla sconfitta dell’Atalanta. Per il calciomercato del Torino il primo nome rimane quello di Japper, mentre per quello dell’Interci sono Perisic e il Dibu Martinez. Uno sguardo anche al tennis, con gli Australian Open che sono alle prime fasi.