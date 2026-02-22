Questo sito contribuisce all'audience di

Prime Pagine: “L’Inter se ne va”; “Irriconoscibili”

Redazione 22 Febbraio 2026

Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 22 febbraio 2026

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria dell’Inter contro il Lecce per 0-2. In prima pagina anche il ko della Juventus contro il Como, con i biancoblù che si sono imposti 0-2.

Tuttosport apre con la sconfitta della Juve contro il Como all’Allianz Stadium. In prima pagina anche il successo dell’Inter e la situazione in casa Torino.

Il Corriere dello Sport incentra la prima pagina sulla Juventus e il ko casalingo contro la formazione di Cesc Fabregas. In prima pagina anche il successo dell’Inter e la sfida tra Napoli e Atalanta.