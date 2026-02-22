Prime Pagine: “L’Inter se ne va”; “Irriconoscibili”

Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 22 febbraio 2026

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria dell’Inter contro il Lecce per 0-2. In prima pagina anche il ko della Juventus contro il Como, con i biancoblù che si sono imposti 0-2.

Tuttosport apre con la sconfitta della Juve contro il Como all’Allianz Stadium. In prima pagina anche il successo dell’Inter e la situazione in casa Torino.

Il Corriere dello Sport incentra la prima pagina sulla Juventus e il ko casalingo contro la formazione di Cesc Fabregas. In prima pagina anche il successo dell’Inter e la sfida tra Napoli e Atalanta.