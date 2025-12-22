Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “Il 9 in più del Milan”; L’Araba Fenice”

Redazione 22 Dicembre 2025

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 22 dicembre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con Niclas Füllkrug come prossimo centravanti del Milan. In taglio alto si parla anche di Supercoppa Italiana, con la finale tra Napoli e Bologna in programma questa sera alle 20:00

Napoli-Bologna in primo piano, poi la trasformazione della Juventus di Spalletti e la prima vittoria della Fiorentina in campionato per la prima pagina di oggi de Il Corriere dello Sport

Spazio per JuventusTorino su TuttoSport oltre, in taglio basso, alla partita di stasera tra Napoli e Bologna.