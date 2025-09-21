Prime Pagine: “Milanone”; “Fermata Juve”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani della giornata di oggi, domenica 21 settembre 2025.
La Gazzetta dello Sport parte dalla vittoria del Milan, che ha supera 3-0 l’Udinese fuori casa e trova il terzo successo di fila. Spazio anche per le proteste di Tudor dopo l’1-1 tra Verona e Juventus.
Il Corriere dello Sport apre proprio con le parole dell’allenatore bianconero, che nel post partita ha parlato duramente dell’arbitraggio. Oltre alle sue dichiarazioni, il quotidiano si concentra sulla vittoria del Milan e sul derby di Roma, in programma oggi (21 settembre) alle 12:30.
Infine anche Tuttosport parte dalle parole di Tudor dopo Verona-Juventus, aprendo anche con la medaglia di bronzo di Nadia Battocletti nei 5000 metri ai Mondiali di atletica.