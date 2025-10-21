Prime Pagine: “Sinner ripensaci”, “Inter Europio”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, martedì 21 ottobre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con la scelta di Sinner di non partecipare con l’Italia alla prossima Coppa Davis. Spazio poi a Inter e Napoli, impegnate in Champions contro Union SG e Psv
Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla partita europea dell’Inter con un particolare focus su Pio Esposito. Viene poi trattato l’episodio di Milan-Fiorentina che ha portato al rigore poi trasformato dai rossoneri.
Infine Tuttosport tratta il tema legato alla posizione di Tudor con la Juventus. Spazio poi per Torino, Inter, Napoli ma anche per Federico Chiesa, di nuovo in orbita Nazionale.