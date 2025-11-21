Prime pagine: “Fateli Azzurri”; “Maratona a Napoli”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, venerdì 21 novembre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con il sorteggio del playoff verso il Mondiale 2026, in cui l’Italia affronterà l’Irlanda del Nord e nell’eventuale finale una tra Galles e Bosnia. Spazio anche per il tennis, con la semifinale della Coppa Davis in programma per oggi.
Il Corriere dello Sport apre con le squadre che hanno corso di più in questo avvio di stagione: davanti a tutti c’è il Napoli di Antonio Conte. La Roma è il club che corre meglio di tutti in rapporto ai risultati.
Tuttosport dedica la prima pagina al mercato della Juventus, che avrebbe messo gli occhi su Giovane e Bernabé, che si affronteranno nel weekend in Hellas Verona-Parma