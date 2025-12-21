Prime Pagine: “Arriva la Juve”; “Juve, così puoi crederci”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 21 dicembre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria della Juventus contro la Roma. In prima pagina anche la situazione in casa Inter e le parole del capitano del Napoli Di Lorenzo e del centrocampista del Bologna Rowe alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana.
Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina al successo della Juventus sulla Roma. In prima pagina spazio alla vigilia di Supercoppa, le parole di Sarri e la situazione Fiorentina-Paratici.
Tuttosport apre con la vittoria della Juventus contro la Roma. Spazio in prima pagina anche al Cholito Simeone, trascinato del Torino, l’ammenda ad Allegri e il fischio d’inizio della Coppa d’Africa.