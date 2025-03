Prime Pagine: “Così fa male”; “Siamo vivi”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, venerdì 21 marzo 2025

La Gazzetta dello Sport apre sulla sconfitta ai quarti di Nations League dell’Italia di Spalletti. Taglio alto dedicato alla panchina Juve: “Tudor o Mancini se salta Motta”.

Anche Tuttosport apre sulla sconfitta Azzurra contro la Germania, parlando di “delusione a San Siro”. In basso, riquadro dedicato a Paulo Dybala che ha deciso di operarsi al tendine e che ha concluso quindi anzitempo la sua stagione.

Il Corriere dello Sport apre sulla Nazionale, sottolineando i due gol subiti di testa contro i tedeschi allenati da Nagelsmann. Nonostante, però, la squadra di Spalletti abbia creato di più in fase offensiva. In basso, il punto sulla panchina Juve, con Tudor e Mancini pronti se dovesse saltare la panchina di Motta. Affianco, un riquadro dedicato all’infortunio di Dybala: stagione finita per lui.