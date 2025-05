Prime pagine: “L’ora di Italiano”; “Ndoye, ruggito Juve”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, mercoledì 21 maggio 2025

La Gazzetta dello Sport apre la sua copertina presentando l’accordo che Igli Tare avrebbe raggiunto col Milan per diventare il nuovo direttore sportivo rossonero. Si racconta anche un incontro che Vincenzo Italiano avrebbe oggi in programma per discutere il prolungamento di contratto col Bologna.

Tuttosport (screen)

Tuttosport parla di Dan Ndoye come obiettivo di mercato della Juventus e del Manchester United (stasera in campo contro il Tottenham per la finale di Europa League): prezzo fissato sui 40 milioni. Al centro il ricordo del compianto Nino Benvenuti.

Il Corriere dello Sport (screen)

Il Corriere dello Sport apre in alto con l’atmosfera di Napoli che attende con frenesia venerdì sera per festeggiare l’eventuale quarto Scudetto. Anche qui, ipotesi rinnovo fino al 2028 di Italiano come allenatore del Bologna.