Prime pagine: “Inter non basta”; “Oh Jesus!”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 21 gennaio 2026
La Gazzetta dello Sport apre con il ko dell’Inter per 3-1 contro l’Arsenal in Champions League. In prima pagina anche la sconfitta del Napoli e la vigilia di Juventus-Benfica
Il Corriere dello Sport dà spazio in prima pagina alla sconfitta nerazzurra contro l’Arsenal in Champions. In apertura anche il confronto Spalletti-Mourinho e la situazione Roma-Dragusin
Tuttosport apre con le parole dell’allenatore del Benfica Josè Mourinho. In prima pagina anche i risultati delle italiane in Champions e l’infortunio di Ivan Ilic del Torino