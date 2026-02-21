Prime Pagine: “Siamo da 10”; “Juve senza grazia”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 21 febbraio 2026.
La Gazzetta dello Sport apre puntando sulle Olimpiadi, con questi ultimi due giorni che possono portare il 10° oro per l’Italia. In alto focus su Inter e Juventus, in campo quest’oggi.
Il Corriere dello Sport si sofferma invece sul capitolo Kalulu, e nello specifico sulla richiesta di grazia respinta dalla FIGC. Anche qui, in basso, si pensa alle partite di giornata.
Discorso simile per Tuttosport, che analizza nel dettaglio il caso Kalulu. Nella parte superiore della pagina, invece, un focus sulle Olimpiadi e le ultime gare rimaste in programma.