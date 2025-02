Prime pagine: “Chi perde la panca”; “Motta-Yildiz-Kolo. Juve, tre a rischio”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, venerdì 21 febbraio.

La vittoria della Roma firmata Paulo Dybala ha permesso ai giallorossi di accedere agli ottavi di finale di Europa League.

Giornata di sorteggi europei a Nyon: tra poche ore sapremo gli avversari di Inter, Lazio, Roma e Fiorentina nelle rispettive competizioni.

Non solo. Torna la Serie A: l’anticipo tra Lecce e Udinese apre la 26esima giornata del campionato italiano.

Questo e molto altro nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in Italia.

La Gazzetta dello Sport apre con Juventus e Milan, focalizzandosi sui due allenatori. Usciti dai playoff di Champions League, ora è necessaria una svolta in campionato. Spazio anche al successo in rimonta della Roma contro il Porto: decisivo Dybala con una doppietta.

Tuttosport si concentra sulla Juventus dopo l’eliminazione in Champions League contro il PSV. Per programmare la prossima stagione, rientrare tra le prime quattro in campionato è essenziale.

Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina al successo della Roma in Europa League contro il Porto, nella gara di ritorno dei playoff. Il protagonista? Paulo Dybala, autore di una doppietta.