Prime pagine: “I maestri ti guardano”; “Scudo Igor, stile Lippi”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani della giornata di oggi, sabato 20 settembre 2025
La Gazzetta dello Sport apre sulla Juventus che affronterà il Verona al Bentegodi in questa giornata di Serie A. L’obiettivo di Tudor e i suoi è andare a punteggio pieno dopo 4 giornate di campionato.
Anche il Corriere dello Sport apre titolando sulla Juve di Tudor: il quotidiano riprende poi anche le parole dell’allenatore croato in merito ai sette gol subiti nelle ultime due partite contro Inter e BVB.
Tutta bianconera anche la prima pagina di Tuttosport. “Scudo Igor, stile Lippi”.