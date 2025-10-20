Prime Pagine: “Solo Milan”, “Comanda Max”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, lunedì 20 ottobre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria del Milan contro la Fiorentina firmata Rafa Leao, che è valsa il primo posto in classifica alla squadra di Allegri. Spazio poi alla sconfitta subita dalla Juventus contro il Como e al successo dell’Inter contro la Roma.

Il Corriere dello Sport porta Leao in prima pagina ma anche il Como, uscito vincitore per 2-0 contro la Juventus di Tudor. Spazio poi per lo 0-0 tra Atalanta e Lazio e per i risultati di Inter e Napoli, in attesa della Champions League.

Infine, Tuttosport dedica ampio spazio a Tudor e al suo momento negativo in panchina con i bianconeri, reduci da 5 pareggi e una sconfitta. Si legge poi del “CholiToro”, che ha battuto i Campioni d’Italia trascinati proprio dall’ex degli azzurri.