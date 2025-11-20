Prime Pagine: “Yildiz si fa”; “Chivu e Allegri, scacco a te”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, giovedì 20 novembre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con il derby di Milano e le mosse di Allegri e Chivu in vista della partita. Spazio anche ai sorteggi dei playoff e al successo dell’Italia in Coppa Davis contro l’Austria

Il Corriere dello Sport si concentra invece su Kenan Yildiz e il suo rinnovo con la Juventus. Spazio anche qui per i sorteggi dell’Italia

Coppa Davis al centro della prima pagina di TuttoSport, che si concentra anche sul rinnovo di Yildiz e sulle parole di Ciccio Graziani che invoca Chiesa.