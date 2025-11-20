Questo sito contribuisce all'audience di

Prime Pagine: “Yildiz si fa”; “Chivu e Allegri, scacco a te”

Redazione 20 Novembre 2025

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, giovedì 20 novembre 2025

Prima Pagina Gazzetta
Gazzetta dello Sport, prima pagina

La Gazzetta dello Sport apre con il derby di Milano e le mosse di Allegri e Chivu in vista della partita. Spazio anche ai sorteggi dei playoff e al successo dell’Italia in Coppa Davis contro l’Austria

Prima pagina Corsport
Prima pagina Corsport

Il Corriere dello Sport si concentra invece su Kenan Yildiz e il suo rinnovo con la Juventus. Spazio anche qui per i sorteggi dell’Italia

Prima pagina TuttoSport
Prima pagina TuttoSport

Coppa Davis al centro della prima pagina di TuttoSportche si concentra anche sul rinnovo di Yildiz e sulle parole di Ciccio Graziani che invoca Chiesa.