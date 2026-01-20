Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “Febbre a 90”; “L’Inter gioca all’otto”

Redazione 20 Gennaio 2026

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 20 gennaio 2026.

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport, 20 gennaio 2026

La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina al big match di San Siro, dove l’Inter accoglie l’Arsenal nella settima giornata della League Phase di Champions. Spazio anche alla sfida tra Copenaghen e Napoli, tra incognite infortuni e il possibile rientro di Romelu Lukaku.

La prima pagina di Tuttosport, 20 gennaio 2026

Tuttosport apre parlando del mercato della Juventus, con la trattativa tra i bianconeri e il Crystal Palace per Mateta. Spazio anche alle trattative del Torino, mentre il taglio alto è dedicato agli impegni di Inter e Napoli nella notte di Champions League.

La prima pagina del Corriere dello Sport, 20 gennaio 2026

Anche Il Corriere dello Sport dedica la propria prima pagina alla sfida tra Inter e Arsenal, sicuramente uno dei big match di questa giornata di Champions League. Spazio anche alla vittoria del Como contro la Lazio nel Monday Night Match.