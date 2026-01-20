Prime pagine: “Febbre a 90”; “L’Inter gioca all’otto”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 20 gennaio 2026.

La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina al big match di San Siro, dove l’Inter accoglie l’Arsenal nella settima giornata della League Phase di Champions. Spazio anche alla sfida tra Copenaghen e Napoli, tra incognite infortuni e il possibile rientro di Romelu Lukaku.

Tuttosport apre parlando del mercato della Juventus, con la trattativa tra i bianconeri e il Crystal Palace per Mateta. Spazio anche alle trattative del Torino, mentre il taglio alto è dedicato agli impegni di Inter e Napoli nella notte di Champions League.

Anche Il Corriere dello Sport dedica la propria prima pagina alla sfida tra Inter e Arsenal, sicuramente uno dei big match di questa giornata di Champions League. Spazio anche alla vittoria del Como contro la Lazio nel Monday Night Match.