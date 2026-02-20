Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “Milan indiavolato”; “Un calcio troppo morbido”

Francesco Mastrogiovanni 20 Febbraio 2026

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 20 febbraio 2026

La Gazzetta dello Sport apre con il Milan e con gli errori arbitrali, mentre sulla destra trova spazio l’Inter con Pio Esposito.

Il Corriere dello Sport apre con l’intervista a Scott McTominay, mentre in basso spazio alle vittorie di Bologna e Fiorentina in Europa

Tuttosport parla della Juventus e del mese complicato appena passato dai bianconeri. Sulla destra spazio alle coppe europee.