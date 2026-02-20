Prime pagine: “Milan indiavolato”; “Un calcio troppo morbido”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 20 febbraio 2026
La Gazzetta dello Sport apre con il Milan e con gli errori arbitrali, mentre sulla destra trova spazio l’Inter con Pio Esposito.
Il Corriere dello Sport apre con l’intervista a Scott McTominay, mentre in basso spazio alle vittorie di Bologna e Fiorentina in Europa
Tuttosport parla della Juventus e del mese complicato appena passato dai bianconeri. Sulla destra spazio alle coppe europee.