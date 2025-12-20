Prime pagine: “Solita Inter, Bologna ride”; “La giusta finale”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 20 dicembre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria del Bologna ai rigori in Supercoppa italiana, mentre in alto spazio a Juventus-Roma in programma questa sera.
Anche il Corriere dello Sport parla della vittoria del Bologna contro l’Inter, mentre in basso spazio al ritorno di Dybala a Torino.
Tuttosport parla di Bremer e del ritorno del difensore brasiliano, mentre in alto spazio a Bologna e Napoli.