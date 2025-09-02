Prime pagine: “Tre colpi da scudetto”, “Fasce da Juve”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, martedì 2 settembre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con i “tre colpi da scudetto” di Inter, Milan e Juventus, che hanno rispettivamente preso Akanji, Rabiot e Openda nell’ultima giornata di mercato. Spazio poi a un focus su Cairo, presidente del Torino e sulle parole in conferenza stampa di Gattuso, neo c.t. dell’Italia.

Tuttosport apre con gli ultimi colpi di mercato della Juventus, che si è rafforzata in attacco dopo la partenza di Nico Gonzalez e il mancato arrivo di Kolo Muani. Spazio per gli altri colpi, come quello di Belotti al Cagliari ma anche dall’estero con Isak al Liverpool. Inoltre, si legge dell’arrivo di Nkounkou al Torino e della situazione legata ai difensori centrali.

Il Corriere dello Sport apre con le “fasce da Juve”, ovvero i nuovi arrivi Openda e Zhegrova. Niente Juve poi per Kolo Muani, volato in Inghilterra al Tottenham. Spazio poi per tutti gli ultimi colpi di mercato tra Akanji-Inter, Hojlund-Napoli, Rabiot e Odogu-Milan e tutti gli altri. Si legge infine del passaggio di Donnarumma al Manchester City e delle parole di Baldini, c.t. dell’Italia U21.