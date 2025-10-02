Prime Pagine: “Signora che spreco”; “Ci mancava solo Veiga…”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani della giornata di oggi, giovedì 2 ottobre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con la serata di Champions League delle italiane: la prima pagina dedica spazio al pareggio della Juventus contro il Villarreal e il successo del Napoli, contro lo Sporting nel segno di Hojlund. Spazio poi a Sinner, vincitore nell’ATP 500 di Pechino.
Tuttosport apre con il pareggio per 2-2 della Juventus in Spagna. Nella seconda giornata di League Phase i bianconeri vengono raggiunti nel finale con il gol dell’ex Renato Veiga.
Il Corriere dello Sport esalta la prova di Hojlund in Champions League con il Napoli. L’attaccante danese segna la doppietta che vale il primo successo europeo in stagione della squadra di Conte. Spazio poi alle italiane impegnate oggi in Europa e Conference League.