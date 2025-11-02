News Calcio Prime pagine: “È un’altra Juve”, “Lucio si avvicina” Redazione 2 Novembre 2025 La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, domenica 2 novembre 2025. La Gazzetta dello Sport si concentra sulla prima vittoria di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Spazio anche alle partite della giornata di oggi, domenica 2 novembre, come Milan-Roma e la finale di Sinner a Parigi Il Corriere dello Sport si concentra sulla frenata del Napoli che porta a casa un pareggio con il Como al “Maradona”. Esordio positivo invece per Spalletti che trascina la Juventus alla vittoria contro la Cremonese Tuttosport apre con la vittoria della Juventus contro la Cremonese grazie alle reti di Kostic e Cambiaso alla prima partita in panchina bianconera per Luciano Spalletti. Spazio anche ai prossimi match della decima giornata di Serie A come Torino-Pisa. Continua a leggere Precedente Juventus, Spalletti: “Spero di instaurare un rapporto con i calciatori, in Nazionale non ci sono riuscito”