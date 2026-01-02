Prime pagine: “Il Diavolo addosso”; “Cancelo d’oro”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 2 gennaio 2026.

La Gazzetta dello Sport apre con il Milan, che apre il 2026 della Serie A con la sfida contro il Cagliari. Spazio anche al mercato, con la possibilità Joao Cancelo per l’Inter.

Il Corriere dello Sport apre con il futuro di Joao Cancelo, che lascerà l’Arabia Saudita e potrebbe tornare in Italia. Spazio anche al mercato di Lazio e Roma, con il futuro di Castellanos e Raspadori.

Anche Tuttosport apre con il futuro di Joao Cancelo, che per tornare in Italia potrebbe rinunciare a una parte del suo stipendio. Spazio anche alle parole di Allegri, pronto ad alzare l’asticella del suo Milan in vista del 2026.