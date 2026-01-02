Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “Il Diavolo addosso”; “Cancelo d’oro”

Redazione 2 Gennaio 2026

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 2 gennaio 2026.

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di venerdì 2 gennaio
La Gazzetta dello Sport apre con il Milan, che apre il 2026 della Serie A con la sfida contro il Cagliari. Spazio anche al mercato, con la possibilità Joao Cancelo per l’Inter.

La prima pagina del Corriere dello Sport di venerdì 2 gennaio
Il Corriere dello Sport apre con il futuro di Joao Cancelo, che lascerà l’Arabia Saudita e potrebbe tornare in Italia. Spazio anche al mercato di Lazio e Roma, con il futuro di Castellanos e Raspadori.

La prima pagina di Tuttosport di venerdì 2 gennaio
Anche Tuttosport apre con il futuro di Joao Cancelo, che per tornare in Italia potrebbe rinunciare a una parte del suo stipendio. Spazio anche alle parole di Allegri, pronto ad alzare l’asticella del suo Milan in vista del 2026.